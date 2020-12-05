Лишившаяся заработков Ротару прилетела в Россию

Лишившаяся заработков Ротару прилетела в Россию
София Ротару. Фото: Grigirii Goryachev/Russian Look/www.globallookpress.com
Артистка примет участие в съемках новогоднего шоу

Разразившийся в этом году коронакризис никого не обошел стороной. Затянуть пояса потуже пришлось даже толстосумам – раскошеливаться на многомиллионные гонорары за корпоративы со звездами готовы далеко не все. Так что артисты в такой сложный период с радостью принимают участие в разрешенных мероприятиях. Сегодня стало известно, что любимица россиян София Ротару прибыла в Москву.

Исполнительница хитов "Хуторянка", "Червона рута" и других должна выступить в столице на концерте "Песня года 2020".

В сложной эпидемиологической обстановке все знаменитости вынуждены проходить обследование. Анализы на COVID-19 возьмут и у народной артистки Советского Союза. Если тест не выявит у Софии Ротару инфекцию, она обязательно споет для российских поклонников ее таланта.

"Песню года 2020" будут транслировать на телеканале "Россия" 1 и 2 января 2021 года, отмечает издание "Комсомольская правда".

Ранее "Утро.ру" рассказывало, что София Ротару, несмотря на экономическую обстановку в мире, отказывается снижать ставку на корпоративы с ее участием. В итоге знаменитость осталась практически без работы. Теперь большую часть времени звезда проводит со своими родными и близкими.

Ольга ФЕДОРОВА

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