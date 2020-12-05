Успенская отказалась сниматься в "голубых огоньках"

Певица заявила, что не хочет участвовать в массовых сборищах

После призывов Валерия Меладзе бойкотировать новогодние передачи Любовь Успенская сообщила, что не будет в этом году сниматься в праздничных шоу. Она приняла участие лишь в паре программ – "Угадай мелодию" и других. "Голубых огоньков" в списке не оказалось.



При этом королева шансона заверила, что ее поступок не связан со скандалом вокруг новогодних передач. На бедственное положение Успенская тоже не стала жаловаться. Она отметила, что у нее просто нет желания участвовать в массовых сборищах и тратить на одну съемку весь день. При этом заразиться коронавирусом она не боится и дома отсиживаться не намерена. Об этом она рассказала в беседе с "Телепрограммой".

Возможно, праздничное настроение покинуло Успенскую из-за напряженных отношений с дочкой. И без того тяжелый год ознаменовался для певицы целой чередой скандалов вокруг наследницы.

Дочь Успенской Татьяна Плаксина не раз обидно высказывалась о матери и сыпала обвинениями. Кроме того, в Сети не так давно появилось видео, где она бродит по улице в странном виде – пользователи предположили, что девушка могла быть под действием запрещенных веществ. О том, что дочь употребляла наркотики, высказалась и сама Успенская, заявив, что у Татьяны "съехала крыша".