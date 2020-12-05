Шоумен заявил, что его коллега учит девочку дурному

Скандальный уход Андрея Малахова с "Первого канала" даром ему не обошелся. Бывшие коллеги по телевизионной площадке до сих пор не упускают возможность уязвить шоумена. Накануне над Малаховым подшутил Иван Ургант. Для этого ему "потребовалась" дочь Филиппа Киркорова



На своей передаче "Вечерний Ургант" знаменитость продемонстрировал видеоролик со дня рождения наследницы Киркорова Аллы-Виктории. Андрей является крестным отцом малышки. На пышном празднестве в честь звездного ребенка Малахов устроил настоящее шоу. Он появился в зале из стеклянного шкафа, заполненного дымом.

Эффектное шоу не уступало по грандиозности настоящему цирковому трюку. Гости и, конечно же, сама Алла-Виктория были в восторге.

А вот Ивану Урганту такой номер показался предосудительным. Демонстрируя ролик с торжества, он ехидно заметил, что теперь "понятно, кто учит Аллу-Викторию курить".

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как Ургант оставил без белья украинскую певицу Maruv. Его коллекция подарков от знаменитых артистов пополнилась ношенными концертными трусами.