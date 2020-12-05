Покойного Плотникова выставили на прощании в закрытом гробу

Покойного Плотникова выставили на прощании в закрытом гробу
Борис Плотников. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Прах народного артиста РФ обрел покой на Троекуровском кладбище

Смерть выдающегося советского и российского актера театра и кино Бориса Плотникова стала настоящим ударом для его коллег и зрителей. Сегодня тело усопшего захоронили на Троекуровском кладбище. Гроб прославленного артиста был закрыт. Борис Григорьевич скончался от коронавируса.

Трагическая церемония прощания состоялась на основной сцене Московского театра им. Чехова. Именно здесь 18 лет трудился во имя культуры и искусства знаменитый артист. Во время прощания играла траурная музыка. На большом экране показывали фотографии Бориса Григорьевича.

Проститься с именитым артистом пришли родные и близкие. Также почтили память знаменитости его коллеги по актерскому цеху. Печальную церемонию вел ректор школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий.

Он вспомнил, что Борис Григорьевич держался поодаль от актерской тусовки, зато всегда был открыт творчеству. По словам Золотовицкого, Плотников был очень тонким человеком, который иногда мог и вспылить, но всегда быстро отходил. Фотографии с траурного мероприятия опубликовало издание "Экспресс газета".

Ранее "Утро.ру" подробно рассказывало о причинах смерти артиста, сыгравшего главную роль в легендарной советской киноленте Ларисы Шепитько "Восхождение".

Ольга ФЕДОРОВА

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