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82-летняя артистка не привыкла долго сидеть сложа руки. А из-за
пандемии коронавируса ей пришлось томиться дома целых 7 месяцев. Несмотря на
возраст, Лия Ахеджакова продолжает играть в кино и театре. А вот отсутствие
работы ее угнетает.
"Последнюю роль сыграла как раз перед пандемией", – пожаловалась она.
Звезда добавила, что не прочь была бы сняться в картинах многих режиссеров, с которыми лично знакома. Но ее не зовут.
Когда человек не занят работой, к кому-то подбираются мрачные мысли. Видимо, так случилось и у Ахеджаковой. Она призналась, что старается не думать о прошлом, а о будущем размышляет регулярно. По словам актрисы, она так и не успела понять, в чем смысл жизни. А что такое смерть, ей скоро предстоит узнать.
"Все время думаю об этом", – сказала она в шоу "Скажи Гордеевой" на Ютуб.
Ахеджакова отметила, что лучшее время в жизни человека – это молодость. И с горечью констатировала, что не заметила, как ее собственная закончилась.
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