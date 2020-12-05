Безработица и пандемия довели известную актрису до мрачных мыслей

82-летняя артистка не привыкла долго сидеть сложа руки. А из-за пандемии коронавируса ей пришлось томиться дома целых 7 месяцев. Несмотря на возраст, Лия Ахеджакова продолжает играть в кино и театре. А вот отсутствие работы ее угнетает.



"Последнюю роль сыграла как раз перед пандемией", – пожаловалась она.

Звезда добавила, что не прочь была бы сняться в картинах многих режиссеров, с которыми лично знакома. Но ее не зовут.

Когда человек не занят работой, к кому-то подбираются мрачные мысли. Видимо, так случилось и у Ахеджаковой. Она призналась, что старается не думать о прошлом, а о будущем размышляет регулярно. По словам актрисы, она так и не успела понять, в чем смысл жизни. А что такое смерть, ей скоро предстоит узнать.

"Все время думаю об этом", – сказала она в шоу "Скажи Гордеевой" на Ютуб.

Ахеджакова отметила, что лучшее время в жизни человека – это молодость. И с горечью констатировала, что не заметила, как ее собственная закончилась.