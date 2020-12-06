Спустя четверть века: Сосо Павлиашвили тайно обвенчался с матерью своих детей

Спустя четверть века: Сосо Павлиашвили тайно обвенчался с матерью своих детей
Сосо Павлиашвили. Фото: Anatoly Lomokhov/GlobalLookPress/www.globallookpress.com
Официально узаконить свои отношения пара не спешит

Сосо Павлиашвили тайно обвенчался с гражданской женой Ириной Патлах, с которой он счастлив уже более 20 лет. Девушка – мать его дочерей Элизабет и Сандры. На церемонию решили позвать только самых близких. 

Певец, который отмечает, что самое важное для него – семья и дети, признался, что и он, и супруга несколько лет не могли решиться на венчание. 

"Желание было давно, но ко всему нужно идти своим чередом. Батюшка все взял на себя, больше всех нервничал. Мы сразу сделали видеомост с Грузией и тут же налили вино", – признался артист в эфире канала "НТВ".

Также Павлиашвили объяснил, почему они с супругой до сих пор не узаконили свои отношения. По их мнению, штамп в паспорте ничего не решает, а венчание – гораздо более серьезный шаг.

 

Событие так вдохновило грузинского певца, что теперь он задумался о рождении еще одного наследника. В качестве подарка самим себе пара решила переехать в новый дом, который они построили сами. "Это очень красивый дом, он выглядит так, как будто ему уже лет 100. Напоминает смесь старого Тбилиси с каким-то Средиземноморьем", – поделилась гражданская жена артиста. 


Юлия МИХАЙЛОВА

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