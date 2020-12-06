Шаляпин поставил на место оскорбившего его Лозу

Шаляпин поставил на место оскорбившего его Лозу
Прохор Шаляпин. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Певец не стал терпеть хамство в свой адрес

В российском шоу-бизнесе разгорелся новый скандал. В этот раз между Прохором Шаляпиным и Юрием Лозой. Певец отреагировал на резкое высказывание композитора в свой адрес. 

Прохор назвал Лозу удивительным человеком, оскорбления которого не обоснованы. 

"Я закончил академию имени Гнесиных, человек с образованием. Он сказал, что Прохор никто и ничто. И звать меня никак. А кто такой Лоза по большому счету? Его "Плот" уплыл уже лет тридцать назад", – заявил Шаляпин в шоу "Ты не поверишь" на НТВ.

Певец также прокомментировал еще один скандал, в который ввязался композитор. Недавно артист подал  в суд на музыканта Сергея Шнурова. По мнению Шаляпина Лоза за счет Шнурова пытается напомнить о себе, чтобы вновь выступать на концертах. 

Прохор похвалил Шнурова за правду-матку, которую он не стесняется говорить. 

Ранее певец рассказал об отношениях с миллионершей из Канады. В скором времени Шаляпин может переехать к возлюбленной, которая, к слову, без ума от него. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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