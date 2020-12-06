Певец не стал терпеть хамство в свой адрес

В российском шоу-бизнесе разгорелся новый скандал. В этот раз между Прохором Шаляпиным и Юрием Лозой. Певец отреагировал на резкое высказывание композитора в свой адрес.

Прохор назвал Лозу удивительным человеком, оскорбления которого не обоснованы.

"Я закончил академию имени Гнесиных, человек с образованием. Он сказал, что Прохор никто и ничто. И звать меня никак. А кто такой Лоза по большому счету? Его "Плот" уплыл уже лет тридцать назад", – заявил Шаляпин в шоу "Ты не поверишь" на НТВ.

Певец также прокомментировал еще один скандал, в который ввязался композитор. Недавно артист подал в суд на музыканта Сергея Шнурова. По мнению Шаляпина Лоза за счет Шнурова пытается напомнить о себе, чтобы вновь выступать на концертах.

Прохор похвалил Шнурова за правду-матку, которую он не стесняется говорить.

Ранее певец рассказал об отношениях с миллионершей из Канады. В скором времени Шаляпин может переехать к возлюбленной, которая, к слову, без ума от него.