В Санкт-Петербурге трагически погиб режиссер

В Санкт-Петербурге трагически погиб режиссер
Фото: Pascal Deloche/Godong/www.globallookpress.com
Деятеля искусств не стало на 46-м году жизни

В Северной столице не стало театрального режиссера Антона Милочкина. Об этом рассказал критик Павел Руднев.

Как он написал в "Фейсбук", Милочкин по-новому взглянул на пьесы раньше всех. Однако режиссер непросто справлялся с тем, что его не признавали и что он не был известен широкому зрителю. Милочкину удавалось ставить спектакли только в качестве частных проектов, ему не хватало работы и денег. 

Режиссер работал с Аней Яблонской, которая трагически погибла в 2011-м во время теракта в московском аэропорту Домодедово. Ее уход ударил по Милочкину, из-за чего он начал пить. Как пишет "МК", по словам актера и драматурга Николая Коляды, его убили.

Официального подтверждения этой информации нет. 

Милочкин родился на Урале. Среди его известных постановок был спектакль "Пленные духи", авторами которой стали братья Олег и Владимир Пресняковы. 

Полина ИВАНОВА

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