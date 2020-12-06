Девушка перенесла операцию

Ольга Бухарова, дочь Ларисы Гузеевой, опубликовала в инстаграм-историях серию видео и фото, на которых позирует в повязкой на носу, лежа в больничной палате. Девушка поведала, что перенесла операцию.

Из-за чего пришлось ложиться под нож хирурга, она уточнять не стала. Зато наследница Гузеевой в красках рассказала о своих ощущениях от анестезии. Девушка посмеялась над тем, что проснувшись, сообщила матери, что была на концерте.

На одном из кадров Ольга позирует напротив зеркала в светлой пижаме. На фото можно разглядеть катетер на ее руке.

Дочь Гузеевой уже попадала в больницу. Эту случилось осенью 2019 года. Девушке пришлось удалить доброкачественную опухоль. Тогда телеведущая старалась не комментировать ситуацию, лишь коротко отмечала, что такое бывает с девочками.