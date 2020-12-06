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Первой женой Иосифа Кобзона стала Вероника Круглова. Певец долго ухаживал за девушкой, пытаясь добиться ее расположения. В итоге у него получилось, и спустя год отношений они сыграли пышную свадьбу. Но финал этой истории любви нельзя назвать счастливым.
Так, в студии программы "Привет, Андрей!" Круглова показала старые фотографии, которые остались у нее с тех времен. Но на некоторых она вырезала мужа. И для этого, по словам певицы, есть несколько причин.
Оказалось, что тогда Кобзон очень ревностно относился к успеху других людей. Но самое главное – это личная трагедия Вероники Петровны. Юной артистке пришлось сделать аборт, на котором настаивала мама Иосифа Давыдовича. На тот момент возлюбленные снимали комнату в коммуналке, много работали и ездили по стране с гастролями. И спустя три года приняли решение развестись.
Через некоторое время Круглова снова вышла замуж. Ее мужем стал певец Вадим Мулерман. Они прожили в браке 20 лет. Но лишь недавно Вероника Петровна смогла себе признаться, что вышла за него замуж из-за отчаяния.
"Этот человек, с которым я прожила 20 лет – совершенно случайный человек в моей жизни. Я вышла замуж от отчаяния, потому что я развелась с Кобзоном", – поделилась Круглова с Андреем Малаховым.
Сейчас артистка живет в США и счастлива в браке с дантистом Виталием Андриянкиным.
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