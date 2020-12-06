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Вчера в столице прошел, пожалуй, главный концерт года. Весь отечественный шоу-бизнес собрался, чтобы записать "Песни года" и порадовать поклонников яркими номерами. Однако даже на таком мероприятии не обошлось без скандалов. В этот раз общий язык не смогли найти Филипп Киркоров и режиссер торжества Александр Ревзин.
Артист приехал на съемки, чтобы выступить с композициями "Ролекс", которую он исполняет вместе с молодым человеком Ольги Бузовой блогером Давой, и "Романы". Однако Филипп Бедросович опоздал на репетицию, чем разозлил режиссера, пишет StarHit.
Ревзин вынес Киркорову выговор, однако тот за словом в карман не полез. Спустя время артист высказал свое недовольство, но уже за кулисами. К слову, это уже не первая перепалка мужчин. До этого они ссорились на съемках "Новой волны".
Но несмотря ни на что певец был в отличном настроении и вспоминал, как 30 лет назад впервые получил награду за композицию "Не смотрите на часы". Компанию Киркорову составил Давид Манукян, который в этом году получил свой первый диплом "Песен года".
Оделись мужчины почти в парные луки, выбрав наряды одного бренда.
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