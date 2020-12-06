Киркоров оказался в центре скандала на "Песне года"

Киркоров оказался в центре скандала на "Песне года"
(Филипп Киркоров. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Поп-король резко отреагировал на замечание в свой адрес

Вчера в столице прошел, пожалуй, главный концерт года. Весь отечественный шоу-бизнес собрался, чтобы записать "Песни года" и порадовать поклонников яркими номерами. Однако даже на таком мероприятии не обошлось без скандалов. В этот раз общий язык не смогли найти Филипп Киркоров и режиссер торжества Александр Ревзин.

Артист приехал на съемки, чтобы выступить с композициями "Ролекс", которую он исполняет вместе с молодым человеком Ольги Бузовой блогером Давой, и "Романы". Однако Филипп Бедросович опоздал на репетицию, чем разозлил режиссера, пишет StarHit.

Ревзин вынес Киркорову выговор, однако тот за словом в карман не полез. Спустя время артист высказал свое недовольство, но уже за кулисами. К слову, это уже не первая перепалка мужчин. До этого они ссорились на съемках "Новой волны". 


Но несмотря ни на что певец был в отличном настроении и вспоминал, как 30 лет назад впервые получил награду за композицию "Не смотрите на часы". Компанию Киркорову составил Давид Манукян, который в этом году получил свой первый диплом "Песен года". 

Оделись мужчины почти в парные луки, выбрав наряды одного бренда. 

Ранее Николай Басков серьезно подставил Киркорова. После выгодки натруального блондина поп-король вышел из себя. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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