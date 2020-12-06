Певец осудил недостойное поведение лидера группировки "Ленинград"

Все больше артистов русского шоу-бизнеса не выдерживают и высказывают свое недовольство поведением Сергея Шнурова. В этот раз в адрес любителя матерных стихотворений высказался Олег Газманов.

По мнению исполнителя, мужчины не должны решать проблемы подобным образом. Ведь сейчас в умении писать оскорбительные стихи Шнуров соревнуется с Бастой, а Юрий Лоза и вовсе решил подать на него в суд.

"Выйдите и разберитесь там за углом, в конце концов. Если вы мужики. А когда начинают на публике выяснять свои отношения, я считаю, это не по-пацански, ребята", —посоветовал коллегам Газманов в эфире НТВ.

Ранее в шоу-бизнесе разогрелся еще один скандал. Прохор Шаляпин не стал терпеть оскорблений в свой адрес и поставил на место оскорбившего его Лозу. К слову, Шаляпин прокомментировал конфликт Шнурова и Юрия Эдуардовича. По мнению певца, композитор подал в суд на главу группы "Ленинград" только потому, что просто пытается привлечь к себе внимание.