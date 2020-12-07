Женщина отметила, что до сих пор не получила от актера денег

Гражданская жена покойного Сергея Захарова, Ирина Стерхова, заявила, что не дождалась от Михаила Ефремова ни моральной компенсации, ни банальных извинений. Женщина все больше сомневается в искренности обещаний актера.

Ранее во время апелляции Ефремов подтвердил, что Стерхова тоже является потерпевшей. Ей должны были выплатить определенную сумму – как это было сделано в случае с официальной женой, младшим сыном и братом Захарова.

Актер пообещал женщине, что деньги та получит сразу после того, как он договорится с начальником изолятора об оформлении доверенности. Однако Ирина так и не дождалась компенсации.

"У меня возникает вопрос об искренности Ефремова – неужели опять вранье? Во время процесса, когда надо было убедить суд в своем раскаянии, он много что пообещал, но так ничего и не выполнил", – пожаловалась Стерхова.

Она рассказала, что один из адвокатов Ефремова, Андрей Алешкин, пытался урегулировать данный вопрос. Но позже Ирина выяснила, что артист якобы отказался от услуг защитника, поэтому отвечать за слова попросту некому, передает "Комсомольская Правда".

"Все обещания так и остались обещаниями", – отметила гражданская жена Сергея Захарова.

Ранее стало известно о том, что отстраненный от дела адвокат Алешкин продолжил пиариться на имени Ефремова.