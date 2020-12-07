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Ольга Бухарова два года назад перенесла операцию по удалению доброкачественной опухоли. Ни она, ни мать Лариса Гузеева подробно рассказывать о произошедшем отказались, но сейчас девушка впервые поделилась жуткими деталями случившегося.
Киста, которую удалили Бухаровой, была у нее с рождения и оказалась частью ее не развившегося брата-близнеца. Врачи объяснили, что такое бывает, когда один эмбрион "съедает" другой.
"Когда ей врач это все презентовал, проскользнули слова "неразвитый близнец". И у мамы сразу началась трясучка",
– вспоминала девушка о реакции Гузеевой. По ее словам, ведущей было плохо от осознания, что у нее могло бы быть двое детей, но одного из них она лишилась.
Леля, так ласково называет свою дочь звезда, перенесла операцию легко. Наследница Гузеевой добавила в эфире программы "Звезды сошлись", что после хирургического вмешательства у нее даже не осталось шрамов.
Напомним, что в прошлом году Бухарова перенесла вторую операцию. А накануне дочь Гузеевой опубликовала новое фото из больницы. Впрочем, почему девушке понадобилась помощь врачей на этот раз, она уточнять пока не стала.
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Такая информация появилась на сайте Госдепартамента США