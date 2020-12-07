Ведущая "Давай поженимся" могла бы стать мамой двоих детей

Ольга Бухарова два года назад перенесла операцию по удалению доброкачественной опухоли. Ни она, ни мать Лариса Гузеева подробно рассказывать о произошедшем отказались, но сейчас девушка впервые поделилась жуткими деталями случившегося.

Киста, которую удалили Бухаровой, была у нее с рождения и оказалась частью ее не развившегося брата-близнеца. Врачи объяснили, что такое бывает, когда один эмбрион "съедает" другой.

"Когда ей врач это все презентовал, проскользнули слова "неразвитый близнец". И у мамы сразу началась трясучка",

– вспоминала девушка о реакции Гузеевой. По ее словам, ведущей было плохо от осознания, что у нее могло бы быть двое детей, но одного из них она лишилась.

Леля, так ласково называет свою дочь звезда, перенесла операцию легко. Наследница Гузеевой добавила в эфире программы "Звезды сошлись", что после хирургического вмешательства у нее даже не осталось шрамов.

Напомним, что в прошлом году Бухарова перенесла вторую операцию. А накануне дочь Гузеевой опубликовала новое фото из больницы. Впрочем, почему девушке понадобилась помощь врачей на этот раз, она уточнять пока не стала.