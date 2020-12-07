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В деле об имуществе покойного Алексея Баталова появился новый персонаж. Элина Мазур рассказала о том, что в свое время звезда кинокартины "Москва слезам не верит" скрывал личную коллекцию картин и писем легендарных людей, среди которых фигурировали Анна Ахматова, Осип Мандельштам, Александр Блок и другие.
Дело в том, что главным экспонатом в ней являлись портреты обнаженной Анны Ахматовой, написанные итальянским художником Амедео Модильяни. Поэтесса делала все, чтобы никто не узнал о наличии откровенных произведений искусства. Она заявляла, будто бы картины сгорели в Царском селе. Однако только сейчас выяснилось, что данные работы были тайно переданы матери Алексея Баталова.
"Анна Андреевна передала Нине Антоновне эти ценные вещи, поскольку даже переписка с Александром Блоком имела следы неких отношений между людьми", – рассказала Мазур.
По словам бывшей защитницы Цымбалюк-Романовской, Алексей Владимирович просил ее о том, чтобы она держала в тайне факт наличия этих экспонатов хотя бы до его смерти, передает "Телепрограмма".
"А в дальнейшем он разрешил оглашать или не оглашать этот факт с согласия его дочери", – заявила Элина.
Она отметила, что Мария Баталова дала свое согласие на то, чтобы Мазур раскрыла тайну о коллекции покойного отца.
Ранее вскрылась шокирующая правда об отношениях Алексея Баталова с родственниками.
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