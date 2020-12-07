Молодая артистка тяжело переживала разрыв с избранником

Александра Морозова – дочь певицы Славы – пошла по стопам матери и занялась музыкальной карьерой. Девушка решила быть ближе со своими слушателями и поделилась неприятной историей из своей жизни.

Молодая артистка еще в школе встречалась с молодым человеком, причем отношения были непростыми. Возлюбленный исполнительницы оказался абьюзером: всячески оскорблял и унижал, а также не давал встречаться с друзьями. Когда дочь Славы решила порвать с избранником, он явился к ней в нетрезвом виде и разбил телефон.

После этого Морозова, которая выступает под псевдонимом Мамина дочь, замкнулась в себе и перестала выходить из дома. Вернуть девушку к жизни удалось Славе, хотя и пришлось приложить немало усилий, передает "Собеседник".

Слава всячески поддерживает творчество дочери: помогает в съемках клипов и спокойно реагирует на порой откровенные фотографии. Кроме того, исполнительница хита "Попутчица" выступает в качестве продюсера.

Кстати, сама Слава не только много работает, но и любит хорошо отдохнуть. Недавно экс-танцор рассказал, как певица затащила коня в клуб, где она праздновала день рождения.