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Российский актер, кинопродюсер Игорь Угольников госпитализирован в одно из медучреждений Москвы с подтвержденной двусторонней пневмонией. Сообщается, что у артиста выявлена коронавирусная инфекция.
В конце ноября, согласно заявлению источника, у Угольникова появилась соответствующая симптоматика в виде отсутствия обоняния и ломоты в теле. Затем актер стал страдать от сухого кашля и высокой температуры тела.
Результаты проведения компьютерной томографии показали двустороннюю пневмонию с положительным тестом на COVID-19. Артиста госпитализировали. В настоящее время его состояние оценивается как средней тяжести, передает Телеграм-канал Mash.
57-летний Игорь Угольников сыграл в десятках кинокартин, а также написал сценарии для четырех фильмов, выступив режиссером нескольких кинолент ("Учености плоды", "Большой фитиль", "Казус Белли" и "Это несерьезно").
Ранее сын актера Александра Ширвиндта Михаил заявил, что в скором времени знаменитость должны выписать вместе с супругой Натальи из больницы после перенесенной коронавирусной инфекции.
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