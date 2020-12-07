У актера положительный тест на коронавирус

Российский актер, кинопродюсер Игорь Угольников госпитализирован в одно из медучреждений Москвы с подтвержденной двусторонней пневмонией. Сообщается, что у артиста выявлена коронавирусная инфекция.

В конце ноября, согласно заявлению источника, у Угольникова появилась соответствующая симптоматика в виде отсутствия обоняния и ломоты в теле. Затем актер стал страдать от сухого кашля и высокой температуры тела.

Результаты проведения компьютерной томографии показали двустороннюю пневмонию с положительным тестом на COVID-19. Артиста госпитализировали. В настоящее время его состояние оценивается как средней тяжести, передает Телеграм-канал Mash.

57-летний Игорь Угольников сыграл в десятках кинокартин, а также написал сценарии для четырех фильмов, выступив режиссером нескольких кинолент ("Учености плоды", "Большой фитиль", "Казус Белли" и "Это несерьезно").

Ранее сын актера Александра Ширвиндта Михаил заявил, что в скором времени знаменитость должны выписать вместе с супругой Натальи из больницы после перенесенной коронавирусной инфекции.