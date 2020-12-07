Поп-король рассказал о мостике между двумя странами

На выходных прошли съемки "Песни года", в которых поучаствовали не только звезды российской эстрады, но и украинские артисты. Для Софии Ротару этот год стал юбилейным – композиции "Червона рута" исполнилось 50 лет. А Филипп Киркоров заявил, что ему удалось соединить культуру двух стран.

Певец опубликовал серию фото, на одном из которых он позирует с Ротару. По словам артиста, его песня "Романы" является своеобразным мостиком между Россией и Украиной, ведь ее автор Артем Пивоваров родом из Киева.

"Я рад, что в этом году я продолжаю давнюю традицию – соединять культуры",

– написал Киркоров в "Инстаграм". Он также отметил, что эта "Песня года" стала для него юбилейной – знаменитость участвует в мероприятии на протяжении 30 лет.

"Стареют все, кроме Ротару", "30 лет, с ума сойти! А вы только лучше с каждым годом", "Поздравляю Вас с юбилейным выступлением на Песне года!" – поделились своими эмоциями подписчики поп-короля.

Однако "Песня года" для Киркорова прошла не совсем гладко. Артист поскандалил с режиссером концерта.