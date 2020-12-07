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Недавно на своей странице в "Фейсбук" Андрей Бочаров опубликовал аппетитную фотографию борща. Снимок блюда стал настоящим яблоком раздора для российских и украинских пользователей Сети.
Дело в том, что телеведущий назвал борщ русским, хотя украинцы приписывают его к своей национальной кухне.
"После катка отлично заходит русский борщ", – написал шоумен.
Украинские пользователи "Фейсбук" пришли в настоящее бешенство. Им не понравилось, что россияне начали отбирать "то, что принадлежит им".
"Борщ может быть только украинский", "Что такое русский борщ? Русские щи знаю. Украинский борщ знаю", – отметили они.
Андрей Бочаров решил подлить масла в огонь.
"Тоскливо вам там на Украине, братишки, захотелось пообщаться?" – поинтересовался он.
Россияне встали на сторону телеведущего и начали поддевать украинцев. В ход пошла даже скандальная фраза "Крым – наш" и упоминания других конфликтов между нациями. Примечательно, что данная публикация собрала около четырех с половиной тысяч комментариев.
Ранее про битву россиян и украинцев за борщ написало американское СМИ.
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