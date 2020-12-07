Российский телеведущий выбесил украинцев заявлением о борще

Российский телеведущий выбесил украинцев заявлением о борще
Фото: digifoodstock.com/CTK/www.globallookpress.com
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Он назвал блюдо русским, чем задел жителей Незалежной

Недавно на своей странице в "Фейсбук" Андрей Бочаров опубликовал аппетитную фотографию борща. Снимок блюда стал настоящим яблоком раздора для российских и украинских пользователей Сети.

Дело в том, что телеведущий назвал борщ русским, хотя украинцы приписывают его к своей национальной кухне.

"После катка отлично заходит русский борщ", – написал шоумен.

Украинские пользователи "Фейсбук" пришли в настоящее бешенство. Им не понравилось, что россияне начали отбирать "то, что принадлежит им". 

"Борщ может быть только украинский", "Что такое русский борщ? Русские щи знаю. Украинский борщ знаю", – отметили они. 

Андрей Бочаров решил подлить масла в огонь.

"Тоскливо вам там на Украине, братишки, захотелось пообщаться?" – поинтересовался он.

Россияне встали на сторону телеведущего и начали поддевать украинцев. В ход пошла даже скандальная фраза "Крым – наш" и упоминания других конфликтов между нациями. Примечательно, что данная публикация собрала около четырех с половиной тысяч комментариев. 

Ранее про битву россиян и украинцев за борщ написало американское СМИ.  

Анастасия ГОРЮНОВА

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