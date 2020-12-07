В прозрачном гробу: раскрыты детали похорон Алибасова

В прозрачном гробу: раскрыты детали похорон Алибасова
Бари Алибасов. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Продюсеру "На-На" устроят роскошное прощание совершенно бесплатно

Бари Алибасова похоронят бесплатно, причем в красивом гробу с резной крышкой, если многочисленные госпитализации продюсера "На-На" все же обернутся трагедией. Такое обещание дал музыкант и президент союза профессиональных ритуальных агентов Стас Барецкий.

Артист прокомментировал недавнее ухудшение состояния Алибасова, предположительно отравившегося препаратом для повышения потенции. Барецкий отметил: подобное с продюсером происходит так часто, что его здоровье когда-нибудь не выдержит, а передозировки таких лекарств и правда могут привести к летальному исходу.

"Я готов похоронить Бари Каримыча на любом кладбище Москвы и Подмосковья полностью бесплатно",

– обратился шоумен к родственникам больного, объяснив, что хочет помочь "чисто по-человечески". Барецкий пообещал все сделать "красиво и быстро" и даже приберег особый гроб с прозрачной крышкой "Спящая красавица".

Музыкант уточнил: разумеется, он надеется на скорое выздоровление Алибасова, но подобные разговоры о смерти неэтичными не считает. По словам Барецкого, сейчас в стране настали непростые времена, люди умирают в огромных количествах, а он же просто хочет отблагодарить продюсера пышными проводами за хорошее к нему отношение, передает РИА ФАН.

Ранее подробностями состояния Алибасова поделился его сын.

Карина СИРАЗОВА

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Гость
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как он достал уже. то выпьет что то типа крота, то виагра. на покой пора уже. хватит с якобы своим сынок разыгрывать комедию. стыдно уже. дожил до 70 а ума не было и нет
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