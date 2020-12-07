Актриса обвинила певца в том, что он давит на жалость россиян

В эфире передачи "Звезды сошлись" Тамара Семина нелестно отозвалась о Прохоре Шаляпине. Актриса заявила, что он всячески пытается пропиариться и вызвать жалость со стороны общественности.

Также Семина припомнила тот факт, что артист питает страсть к пожилым женщинам.

"Этот Прохор Шаляпин – маленький, по старушкам гуляющий. Собирающий коллекцию старушек", – прошлась по нему Тамара Петровна.

Помимо финалиста проекта "Фабрика звезд-6", под раздачу попала и Светлана Светличная. По слухам, у звезды "Бриллиантовой руки" тоже был роман с певцом.

"Она не может без публичности. Она даже мальчиков достала", - отметила Семина.

Актриса посоветовала коллеге перестать привлекать к себе внимание, а лучше наладить отношения с сыном. Напомним, Светличная обвинила наследника и его дочь в том, что те хотят сжить ее со свету ради московской квартиры.

Ранее появилась информация, что Прохор Шаляпин ответил на оскорбления со стороны Юрия Лозы. Артист отстоял свои честь и достоинство.