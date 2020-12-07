Телеведущий жестко прошелся по бывшему лидеру страны

Недавние угрозы Украины отключить Россию от международной расчетной системы SWIFT обернутся в том числе и против Киева. Владимир Соловьев вышел из себя, комментируя возможные санкции, а также обругал экс-президента Леонида Кравчука.

"А этот кретин понимает, что, исходя из этих санкций, Украина не получит деньги за транзит российского газа?"

– возмутился ведущий, отметив, что Киев в таком случае лишится $3 миллиардов. Соловьев также уточнил, какое право мог Кравчук – "почетный пенсионер местного значения" – делать подобные заявления.

После слов о том, что сейчас политик является представителем контактной группы по Минским соглашениям, ведущий начал выходить из себя. Он заявил: Кравчуку, чтобы выполнять эти обязанности, сперва нужно уяснить, что России-агрессора нет. В своей программе он заключил:

"Мне наплевать, что говорит этот безграмотный бывший [президент – прим. ред.], продавший партию, которой он служил, предатель и негодяй".

Напомним, что блокировка SWIFT может начаться уже с 2021 года. Кравчук заявил, что она ударит в том числе по простом россиянам.