Соловьева взбесили новые угрозы Киева

Соловьева взбесили новые угрозы Киева
Владимир Соловьев. Фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Телеведущий жестко прошелся по бывшему лидеру страны

Недавние угрозы Украины отключить Россию от международной расчетной системы SWIFT обернутся в том числе и против Киева. Владимир Соловьев вышел из себя, комментируя возможные санкции, а также обругал экс-президента Леонида Кравчука.

"А этот кретин понимает, что, исходя из этих санкций, Украина не получит деньги за транзит российского газа?"

– возмутился ведущий, отметив, что Киев в таком случае лишится $3 миллиардов. Соловьев также уточнил, какое право мог Кравчук – "почетный пенсионер местного значения" – делать подобные заявления.

После слов о том, что сейчас политик является представителем контактной группы по Минским соглашениям, ведущий начал выходить из себя. Он заявил: Кравчуку, чтобы выполнять эти обязанности, сперва нужно уяснить, что России-агрессора нет. В своей программе он заключил:

"Мне наплевать, что говорит этот безграмотный бывший [президент – прим. ред.], продавший партию, которой он служил, предатель и негодяй".

Напомним, что блокировка SWIFT может начаться уже с 2021 года. Кравчук заявил, что она ударит в том числе по простом россиянам.

Карина СИРАЗОВА

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Гость
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Какой всезнайка - он же соловей !!? В "91 Вильнюс, в т.же "91 -сама Москва, "92 Молдова, потом Чечня, 2008 Грузия, 2014 Украина - вам не надоело приносить горе людям. Оставьте людей самим разобраться - что вы лазите и встревайте во всём. Лучше смотрите за китайцами-весь Запад Сибири охватит ...Они защищают русских (!) - нет вы защищаете казнокрадов и сепаратистов. Вам -то отделении Чечни от России не понравилось - а у других поддерживаете...
Гость
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А там других нет. Всякие Фарионы, Турчиновы и прочий сброд - все бывшие коммунисты, которые переобулись в прыжке. Также и обратно переобуются, если припрет.
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