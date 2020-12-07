Женщины уверены, что яхтсмен – страшный человек, погубивший звездную жену

Валентины Легкоступовой не стало в августе этого года, однако шокирующие подробности ее личной жизни продолжают всплывать до сих пор. Подруги покойной певицы, артистка Ольга Зарубина и психолог Елена Перелыгина, высказались о супруге исполнительницы хита "Ягода-малина" Юрии Фирсове, которого обвиняют в ее смерти.

По словам Зарубиной, Фирсов является ужасным человеком с психическими отклонениями.

"Мне кажется, что в Фирсове есть некий элемент психопатии. И он относится к числу психопатов. Психопаты, безусловно, садисты, и могут повышать свою самооценку с помощью сексуальных извращений", – заявила певица.

Ее с самого начала смутило то, что яхтсмен никуда не пускал супругу и не давал ей видеться с подругами. Ольга отметила, что одним из признаков психопатии считается желание оградить партнера от внешнего мира.

Зарубина рассказала, что Фирсов ей сразу не понравился. От него якобы исходила негативная энергетика, пишет "Телепрограмма".

Что касается Елены Перелыгиной, то психолог уверена – вдовец Легкоступовой использовал специальные сектантские техники, чтобы привязать певицу к себе. Специалист объяснила, что Фирсов неспроста посылал супруге фотографии полуголых девушек.

"На определенном этапе такой человек заявляет партнеру, что у него есть соперник. И жертва зажигается этим ажиотажем при таком факте", – отметила она.

Ранее друг Легкоступовой рассказал о том, что Фирсов пребывал в настоящем экстазе от одного вида Валентины. Поэтому все обвинения в его адрес не обоснованы.