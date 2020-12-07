Знаменитости не смогли простить предательство и порвали отношения

Порой самые крепкие, на первый взгляд, отношения дают трещину, и одна из причин – измены. С предательством любимого человека сталкивались даже главные красавицы российского шоу-бизнеса. "Утро.ру" вспоминает, как звезды проходили через трудности.

Первым мужем Анны Седоковой стал футболист Валентин Белькевич. Супруги прожили вместе с 2004 по 2006 год, и лишь спустя десять лет певица призналась, что причиной развода стали измены спортсмена.

Сейчас артистка счастлива с баскетболистом Янисом Тиммой. В сентябре влюбленные поженились.

Два года продержался и брак Марины Александровой с Иваном Стебуновым. Актер признался в измене, после чего супруги целый год пытались наладить отношения, но ничего не вышло. В 2010 г. артисты развелись.

Ирина Алферова и Александр Абдулов были вместе около 17 лет. Актриса уверяла, что не знала об изменах мужа, которые в итоге разрушили брак. А вот близкий друг звезд Марк Рудинштейн говорил об обратном. По его словам, Абдулов плохо относился к супруге и даже приводил домой других женщин.

Неверность мужа разрушила и отношения Ани Лорак. После девяти лет совместной жизни певица узнала о том, что Мурат Налчаджиоглу также встречался и с другой девушкой. Звезда не стала прощать предательство и подала на развод.

Для Ольги Бузовой развод стал не только тяжелым испытанием, но и стартом музыкальной карьеры. По словам ведущей "Дома-2", причиной расставания стали новые отношения Дмитрия Тарасова. После разрыва телезвезда кардинально сменила имидж, а также записала свой дебютный альбом.

Сейчас исполнительница хита "Мало половин" встречается с блогером Давидом Манукяном.

Юлия Барановская узнала о неверности Андрея Аршавина во время третьей беременности, напоминает "Домашний очаг". Ведущая тяжело переживала разрыв – ей пришлось начинать жизнь с чистого листа. Несмотря на трудности, артистке удалось построить успешную карьеру на телевидении.

Сейчас звезда продолжает судиться с футболистом из-за алиментов.

Однако звездные измены не всегда оборачивались разводом. Некоторым артистам удалось сохранить отношения даже после неверности любимого человека.