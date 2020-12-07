Второй канал победил Первый по рейтингу: Эрнст недоволен

Второй канал победил Первый по рейтингу: Эрнст недоволен
Константин Эрнст. Фото: АГН Москва/Global Look Press/www.globallookpress.com
Гендиректор не считает результаты объективными

Система подсчета телезрителей компании Mediascope, которая уже пятый год подряд лидером вещания называет главного конкурента Первого канала, не дает объективной оценки. Так ситуацию прокомментировал Константин Эрнст.

Mediascope с помощью специальных устройств – пиплметров – измеряет, какие каналы смотрят россияне чаще всего. В нашей стране приборы установлены лишь в примерно 7 тыс. домах. Именно поэтому Эрнст считает, что на эти данные ориентироваться не стоит, ведь устройства нужно постоянно включать, а также регистрировать всех членов семьи.

"Доли и рейтинги больших каналов, например в Москве (городе с 13-миллионным населением), часто распределяются на основании данных порядка 30 таких коробочек, так что победу того или иного канала явно определяет бабушка, в чью-то пользу заснувшая у телевизора",

– объяснил свою позицию гендиректор Первого. Поэтому, по его мнению, нет смысла анализировать аудиторию на основе этих данных.

Кроме того, в 2020 г. некоторые россияне перешли на онлайн-платформы и интернет-вещание. А производители контента вынуждены ориентироваться на пожилых женщин, которые не выходят из дома, именно поэтому другие слои населения отдаляются от классического телевидения, рассказал Эрнст РБК.

По подсчетам за последний год, Первый канал в пятый раз уступил позицию лидера "России-1". Причем с каждым годом разрыв между конкурентами становится все больше. Стоит отметить, что данные Mediascope влияют на стоимость рекламы, а следовательно, на доходы телеканала.

Ранее стало известно, почему с Первого канала уволили известного кинокритика. По слухам, такое решение принял сам Эрнст.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

Гость
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Пусть не беспокоится, 2 й канал тоже не смотрят. Что там смотреть?
Гость
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Последнее время Первый канал вызывает только отвращение.
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