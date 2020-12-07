Пригожина вывели из себя дерзкие высказывания критика

Иосиф Пригожин заявил, что хочет разобраться с Сергеем Соседовым из-за его оскорблений в адрес Аллы Пугачевой. Продюсер не намерен спускать с рук хамское поведение критика.

Пригожин пригрозил, что рано или поздно Сергея могут вызвать в суд. У мужа Валерии есть все доказательства в письменном виде.

"Я все записываю. Рано или поздно ему придется за все ответить в суде. Мы с ним разберемся", – отметил Иосиф.

Напомним, некоторое время назад Сергей Соседов заявил, что Примадонна истратила свой талант, поэтому доступ к сцене для нее должен быть закрыт.

По словам Пригожина, Алла Борисовна не будет раздувать из-за этого скандал.

"Понятно, что ей не хочется даже внимание на это обращать. Но я бы засудил. Я уверен, она этого не сделает, это ниже ее достоинства", - высказался Пригожин.

Продюсер сравнил Соседова с женщиной и выразил желание "треснуть Сергея по башке", передает РИА ФАН.

Ранее стало известно о том, что Иосиф Пригожин спровоцировал один из самых громких скандалов в российском шоу-бизнесе после того, как пожаловался на финансовые трудности из-за пандемии.