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Иосиф Пригожин заявил, что хочет разобраться с Сергеем Соседовым из-за его оскорблений в адрес Аллы Пугачевой. Продюсер не намерен спускать с рук хамское поведение критика.
Пригожин пригрозил, что рано или поздно Сергея могут вызвать в суд. У мужа Валерии есть все доказательства в письменном виде.
"Я все записываю. Рано или поздно ему придется за все ответить в суде. Мы с ним разберемся", – отметил Иосиф.
Напомним, некоторое время назад Сергей Соседов заявил, что Примадонна истратила свой талант, поэтому доступ к сцене для нее должен быть закрыт.
По словам Пригожина, Алла Борисовна не будет раздувать из-за этого скандал.
"Понятно, что ей не хочется даже внимание на это обращать. Но я бы засудил. Я уверен, она этого не сделает, это ниже ее достоинства", - высказался Пригожин.
Продюсер сравнил Соседова с женщиной и выразил желание "треснуть Сергея по башке", передает РИА ФАН.
Ранее стало известно о том, что Иосиф Пригожин спровоцировал один из самых громких скандалов в российском шоу-бизнесе после того, как пожаловался на финансовые трудности из-за пандемии.
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