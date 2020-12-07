Ведущая продолжает покорять сердца пользователей откровенными снимками

Популярный блогер Яна Кошкина, которой многие приписывают роман с резидентом Камеди Клаба Гариком Харламовым, продолжает восхищать поклонников своим внеземным образом. Звезда решила и в этот раз подчеркнуть свою фигуру, продемонстрировав подписчикам эффектный бюст.

Телеведущая довольно часто демонстрирует поклонникам свою идеальную внешность, лишая их дара речи. Яна прекрасно осведомлена о том, что своей красотой покоряет тысячи мужских сердец. Звезда и не скрывает, что обожает свою внешность.

"Минутка самолюбования перед сном", – написала актриса под постом.

На опубликованном фото тридцатилетняя звезда позирует перед камерой в бюстгальтере, продемонстрировав свою пышную грудь. Ведущая приложила руку к голове. В кадр попали ее длинные ногти с ярко-красным лаком.

"Эротичная и сладкая", "Нельзя быть такой красивой", "Эта женщина покорит мир", "Внеземная", "Роскошная девушка", "Не смогу после этого уснуть", "Ну кто на свете всех милее?"

– пишут многочисленные поклонники в комментариях под фотографией (орфография и пунктуация сохранены – прим. Ред.).

Не так давно Кошкина произвела фурор, обнажив тело в бассейне.