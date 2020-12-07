Супруга покойного артиста до сих пор благодарна врачу за помощь

В эфире программы "Судьба человека" Нелли Кобзон рассказала, что однажды Леонид Рошаль спас ее сына Андрея. Благодаря профессионализму врача наследнику удалось избежать операции.

Вдова Иосифа Давыдовича отметила, что Рошаль всегда был готов прийти на помощь.

"Когда сын был маленьким, я позвонила Леониду Михайловичу, сказав, что у Андрюшки вздулся живот, мол, наверно, нужна операция. Он к нам приехал и всю ночь поправлял сыну руками кишки", – вспомнила Нелли.

Примечательно, что Леонид Рошаль и Иосиф Кобзон дружили около пятидесяти лет. Врач и артист познакомились еще до того момента, как оба стали знаменитыми в своих областях.

После смерти певца Рошаль всячески помогал Нелли, не давая ей опустить руки. До сих пор они поддерживают очень теплые отношения. Именно поэтому женщина пришла на программу "Судьба человека" – она хотела, чтобы о великодушии Леонида узнали все.

Ранее Нелли Кобзон рассказала о том, что она сих пор держит связь с покойным артистом, который посылает ей знаки.