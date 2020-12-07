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Александр Песков вспомнил, как его экс-супруга Галина узнала о страшном диагнозе. Несколько лет назад у женщины обнаружили онкологию.
В эфире шоу "Звезды сошлись" артист рассказал, что у бывшей жены резко вырос живот. Галина начала испытывать сильные боли, но некоторое время она отказывалась обращаться в больницу. В конечном итоге на визите к врачу настоял сам Песков.
"Слава Богу, рядом был госпиталь, и я ее все-таки привез. Врачи как увидели, сразу говорят: "На стол ее, это рак", – отметил пародист.
Экс-супруге Александра сделали операцию. К счастью, специалистам удалось спасти жизнь женщины.
Что касается самого Пескова, то в Сети ходили слухи, будто он тоже болен раком. Однако артист опроверг данную информацию. Оказывается, у него был острый панкреатит, который потребовал хирургического вмешательства.
После операции Александр начал более внимательно следить за своим здоровьем, чтобы не наступить на те же грабли.
Напомним, в 1986-м году у Александра и Галины родилась дочь Дария. Она является единственной наследницей эпатажного артиста.
Ранее стало известно о том, что Песков пережил двойную трагедию – из-за коронавируса скончались двое близких пародисту людей.
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