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Сегодня в СМИ появились тревожные сообщения о госпитализации Игоря Угольникова с пневмонией. Журналисты связались с концертным директором актера Павлом Смирновым, который поделился деталями случившегося.
Представитель знаменитости подтвердил: 57-летний артист сейчас действительно находится в больнице. При этом состояние режиссера уже улучшается, по словам Смирнова, он идет на поправку. Уточнил директор и причину госпитализации:
"У него найден коронавирус, на фоне этого пневмония двусторонняя".
В течение дня в Сети писали, что врачи оценили состояние Угольникова как среднетяжелое. Первые симптомы болезни актер почувствовал еще 23 ноября – потерю обоняния и слабость. Позже у режиссера поднялась температура, напоминает "Пятый канал".
На уточняющий вопрос журналистов о том, находится ли Угольников в тяжелом состоянии, Смирнов ответил, что это преувеличение. Однако когда актер сможет вернуться домой, пока неизвестно, передает "Комсомольская правда".
О том, что Угольников оказался в одной из московских больниц, стало известно утром 7 декабря.
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