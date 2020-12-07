Что происходит с Угольниковым в больнице: директор раскрыл подробности

Что происходит с Угольниковым в больнице: директор раскрыл подробности
Игорь Угольников. Фото: Maxim Burlak/Russian Look/www.globallookpress.com
У продюсера "Батальона" подтвердился коронавирус

Сегодня в СМИ появились тревожные сообщения о госпитализации Игоря Угольникова с пневмонией. Журналисты связались с концертным директором актера Павлом Смирновым, который поделился деталями случившегося.

Представитель знаменитости подтвердил: 57-летний артист сейчас действительно находится в больнице. При этом состояние режиссера уже улучшается, по словам Смирнова, он идет на поправку. Уточнил директор и причину госпитализации:

"У него найден коронавирус, на фоне этого пневмония двусторонняя".

В течение дня в Сети писали, что врачи оценили состояние Угольникова как среднетяжелое. Первые симптомы болезни актер почувствовал еще 23 ноября – потерю обоняния и слабость. Позже у режиссера поднялась температура, напоминает "Пятый канал".

На уточняющий вопрос журналистов о том, находится ли Угольников в тяжелом состоянии, Смирнов ответил, что это преувеличение. Однако когда актер сможет вернуться домой, пока неизвестно, передает "Комсомольская правда".

О том, что Угольников оказался в одной из московских больниц, стало известно утром 7 декабря.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

новости партнеров

Россиян хотят лишить длинных новогодних выходных

Это объясняют вредом для здоровья населения

Турция поможет Киеву повторить карабахский сценарий в Донбассе

Военнослужащие ВСУ уже тренируются управлять турецкой техникой

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

1245 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей