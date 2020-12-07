Актриса в белом платье заинтриговала поклонников

Развод Агаты Муцениеце и Павла Прилучного стал одним из самых громких в этом году. И если актер не скрывает свои отношения с "папиной дочкой" Мирославой Карпович, то звезда "Закрытой школы" старается держать свою личную жизнь подальше от пристального внимания общественности. Однако сегодня Агата опубликовала видео в платье, которое очень похоже на свадебное.

На коротком ролике актриса держит в руках небольшой букет красных цветов, прижимает его к себе, а после бежит в сторону Индийского океана. Поклонники сразу же решили, что образ очень похож на свадебный, а поэтому начали гадать, кто же стал избранником Муцениеце.

"Свадьба на Мальдивах?", "Какая нежная и красивая. Счастья Вам огромного!", "Красивый образ для невесты", "А кто жених?", "Кавалера рядом не хватает для полной романтики", "Какая Агата красивая и счастливая", "А кто потенциальный кандидат на роль будущего супруга?"

– спросили фанаты в комментариях.

Сама Агата никак не отвечает на настойчивые вопросы поклонников, сохраняя интригу.

Ранее Муцениеце прокомментировала развод с Прилучным и призналась, что больше не обижается на экс-супруга. Кажется, что супругам удалось сохранить хорошие отношения, потому что после избиения звезда "Мажора" сразу же позвонил Агате, а не Карпович, чтобы успокоить бывшую возлюбленную7