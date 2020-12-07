Личная трагедия серьезно подорвала здоровье артистки

Известная юмористка Светлана Рожкова откровенно рассказала о своем тяжелом состоянии. Выяснилось, что медики диагностировали у нее смертельное заболевание. Знаменитость страдает циррозом печени предпоследней стадии.



Такое тяжелое состояние организма может стать причиной преждевременной смерти звезды юмористической эстрады. По мнению медицинских специалистов, Рожкова может уйти из жизни уже через полтора года.

55-летняя юмористка отметила, что люди привыкли связывать цирроз печени с тем, что человек беспробудно пьет. Однако в ее случае все было совсем не так. Светлана уверяет, что еще в юности поняла: алкоголь – это не ее.

В молодости актриса однажды выпила 150 г крепкого спиртного. После этого Рожкова резко потеряла сознание и не помнит, что было дальше. Перепугавшиеся друзья начали откачивать девушку. В результате ей сломали грудину. По словам медиков, именно их действия спасли будущей звезде жизнь.

На шоу "Звезды сошлись" телеканала НТВ звезда "Аншлага" рассказала, что страшное заболевание обрушилось на нее из-за аутоиммунного гепатита, который обострился на фоне тяжелой депрессии. Не так давно Светлана лишилась любимого родителя – папа умирал на руках у артистки. Эта трагедия нанесла сокрушительный удар по знаменитости.

Кстати, вокруг проблем со здоровьем у звезд "Аншлага" ходит немало слухов. Недавно Светлане Рожковой пришлось опровергать тревожные новости о состоянии Регины Дубовицкой.