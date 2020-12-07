Певица была вынуждена распустить свой музыкальный коллектив

Кажется, что 2020 настолько вымотал Наташу Королеву, что она решила уехать из России на время. И пока артистка восполняет недостаток сил на островах, творческий коллектив певицы остался без работы. Оказалось, что жена Тарзана, которая как и многие другие звезды шоу-бизнеса из-за пандемии осталась без работы и концертов, решила уволить артистов.

У певицы больше нет средств, чтобы содержать музыкальный коллектив. Другого выхода из сложившейся ситуации Королева не нашла, поэтому решилась на такой шаг.

"Сердце кровью обливается, у меня коллектив – суперпрофи. Но больше содержать их не могу", – поделилась Наташа с подругой, дизайнером Аникой Керимовой.

Однако поступила жена Сергея Глушко благородно: перед увольнением выписала артистам премии, пишет "Собеседник" со слов подруги. Не исключено, что после окончания пандемии Королева вновь начнет сотрудничать с коллективом, но пока она улетела в Африку, чтобы попробовать справиться с последствиями тех испытаний, которые ей преподнес уходящий год.

Ранее Наташа Королева объяснила, почему она вдруг решила уехать из России.