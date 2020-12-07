"Недостаточно старая": звезду 2000-х отказываются пускать в эфир

"Недостаточно старая": звезду 2000-х отказываются пускать в эфир
Ирина Нельсон. Фото: Olga Loskutova/Russian Look/www.globallookpress.com
Певица не появится на новогодних концертах

Солистка группы "Рефлекс" поделилась возмутительной, по мнению поклонников, историей. Ирина Нельсон объяснила свое отсутствие на новогодних "Голубых огоньках" тем, что она не понравилась одному "большому" человеку, который назвал ее слишком старой для подобных мероприятий. 

Певица призналась, что такие высказывания ее не обижают, а наоборот смешат. Солистка "Рефлекса" назвала ситуацию "противной", потому что ей грустно от того, что на российском телевидении ничего не меняется. 

"Все мы, обычные люди, смотрящие ящик, до сих пор зависим от мнения какого-то одного человека. Одного! Так что, Геннадий Борисович? Слабо написать мне лично тут отзыв и сказать, что Вас дезинформировали?" – обратилась к обидчику артистка. 

Поклонники тут же принялись поддерживать звезду 2000-х, подчеркнув, что "этот бред" и так никто смотреть не будет. "По-моему, на государственных каналах проходной возраст – от 60. Ирина, может вы не правильно поняли? Может он сказал "Недостаточно старая?" – пошутили в комментариях. 

Ранее в Сети появилась информация, что Ирине Нельсон и ее супругу композитору Вячеславу Тюрину поступают анонимные угрозы. Неизвестный требует от супругов крупную сумму денег и грозится их убить.

Юлия МИХАЙЛОВА

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