Певица накричала на своего помощника

София Ротару в этом году порадовала поклонников своим появлением на съемках "Песни года". Хуторянка не смогла отказать своему другу Игорю Крутому и приехала на мероприятие, на котором собрались, кажется, все звезды русского шоу-бизнеса. Только, к сожалению, не обошлось без конфликтов. Ротару, с лица которой не сходила улыбка, в один момент не смогла справиться с эмоциями и сорвалась на одного из своих помощников.

Поклонники, которые были рады возвращению певицы в Россию, искупали ее в овациях и буквально завалили артистку роскошными букетами. Цветов было настолько много, что Ротару не смогла унести их самостоятельно. Пришлось просить о помощи. Однако один из ассистентов вывел звезду из себя.

"Уйди отсюда, я сказала!" – вспылила София Михайловна, уходя со сцены.

Заметив, что все камеры направлены на нее, Ротару вновь начала улыбаться. Однако потом, кода ее попросили попозировать с цветами, помощник вновь предложил свою поддержку. В этот раз свой гнев артиста сдержать уже не смогла и накричала на мужчину при камерах.

В гримерку хуторянка ушла в не самом хорошем расположении духа, пишет "Собеседник".

Также в центре скандала на съемках "Песен года" оказался и Филипп Киркоров. Опоздавший поп-король не стал терпеть замечаний режиссера концерта Александра Ревзина.