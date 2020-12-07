"Уйди отсюда!": Ротару вышла из себя на съемках "Песни года"

"Уйди отсюда!": Ротару вышла из себя на съемках "Песни года"
София Ротару. Фото: Grigirii Goryachev/Russian Look/www.globallookpress.com
Певица накричала на своего помощника

София Ротару в этом году порадовала поклонников своим появлением на съемках "Песни года". Хуторянка не смогла отказать своему другу Игорю Крутому и приехала на мероприятие, на котором собрались, кажется, все звезды русского шоу-бизнеса. Только, к сожалению, не обошлось без конфликтов. Ротару, с лица которой не сходила улыбка, в один момент не смогла справиться с эмоциями и сорвалась на одного из своих помощников. 

Поклонники, которые были рады возвращению певицы в Россию, искупали ее в овациях и буквально завалили артистку роскошными букетами. Цветов было настолько много, что Ротару не смогла унести их самостоятельно. Пришлось просить о помощи. Однако один из ассистентов вывел звезду из себя. 

"Уйди отсюда, я сказала!" – вспылила София Михайловна, уходя со сцены. 

Заметив, что все камеры направлены на нее, Ротару вновь начала улыбаться. Однако потом, кода ее попросили попозировать с цветами, помощник вновь предложил свою поддержку. В этот раз свой гнев артиста сдержать уже не смогла и накричала на мужчину при камерах. 

В гримерку хуторянка ушла в не самом хорошем расположении духа, пишет "Собеседник". 

Также в центре скандала на съемках "Песен года" оказался и Филипп Киркоров. Опоздавший поп-король не стал терпеть замечаний режиссера концерта Александра Ревзина. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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