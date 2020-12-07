Измены и ревность к женщинам были не причем

Екатерина Волкова откровенно рассказала, как складывались ее отношения с ныне покойным известным публицистом и оппозиционером Эдуардом Лимоновым. Актриса решила разорвать отношения, когда поняла, что они оба превратились в "чудовищ".



Волкова стала последней супругой политика. Знаменитость признается, что сильно ревновала возлюбленного к страстному увлечению политической деятельностью. В браке с Лимоновым Волкова родила двоих детей. В какой-то момент она решила, что Эдуард обязан идти на жертвы ради семейства и вообще должен отказаться от дела всей своей жизни.

Когда влюбленные были вместе, Екатерине казалось, что она жертвует всем ради семейного гнездышка, а Эдуард больше увлечен своим делом. Артистка была уверена, что это нечестно. При этом Лимонов не давал повода заподозрить его в неверности – его страстью были не другие женщины, а политика.

"Когда я начинаю требовать справедливости, то превращаюсь в злую ведьму и даже в страшное чудовище", – откровенничает знаменитость.

Звезда сериала "Доктор Преображенский" добавила, что в итоге Эдуард последовал ее примеру и тоже стал "чудовищем". Такое положение дел артистку не устроило, и она инициировала развод.

В интервью изданию "Экспресс газета" Волкова призналась, что не смогла понять масштаб личности Лимонова, поэтому требовала от него семейной оседлости, а это абсолютно претило его натуре.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как Екатерина Волкова неделю голодала в горах. Осенью на актрису навалилось чувство безысходности, и она решила "встряхнуться" весьма экзотическим способом.

