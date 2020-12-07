Артист до последнего не верил, что у него есть наследница

2020 год продолжает удивлять. Выяснилось, что у холостяка Александра Морозова есть внебрачная дочь.

У звезды "Кривого зеркала" много лет назад был роман с девушкой, которую зовут Галина. Недавно объявилась девушка, которая заявила, что она наследница Морозова. Сначала артист не поверил в такое заявление. Внести ясность мог бы помочь ДНК-тест.

В студии "Прямого эфира" Анастасия рассказала Андрею Малахову, что в трехмесячном возрасте ее выбросили на улицу.

"Спустя два года я получила свидетельство о рождении. Оказывается, моя фамилия Морозова. Потом меня удочерили, а когда я училась в первом классе, мама сказала, что я ей не родная. Я плакала, ведь мне было очень больно", – вспоминает девушка.

Анастасия долго не могла поверить, что ее встреча с Морозовым все-таки состоялась. Артист с теплотой отнесся к девушке, которая назвалась его дочерью, но все-таки не верил в родство. Однако в конце передачи, когда эксперт решила озвучить результаты ДНК-теста, в дело вмешалась мама Морозова, которая попросила не оглашать результаты. "Каким бы ни был результат, Настя будет нашей", – заявила растрогавшаяся женщина.

Ранее Александр Морозов раскрыл секрет своего похудания.