Умер известный советский режиссер

Мэтра не стало на 89-м году жизни

Скончался кинорежиссер и актер Александр Гордон. Эту трагическую новость сообщил Союз кинематографистов РФ.

Коллеги не стали раскрывать причину смерти мэтра. 

Гордон получил режиссерское образование во ВГИКе. После чего работал в киножурнале "Фитиль", а затем в "Мосфильме". Режиссер снял множество лент, в числе которых  "Сегодня увольнения не будет" и "Последняя ночь в раю". Гордон также дублировал картины Андрея Тарковского, которые снимались за границей. Помимо кино артист также любил писать. Он создал, например, книги, в которых вспоминал о Тарковском. 

Полина ИВАНОВА

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