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Скончался кинорежиссер и актер Александр Гордон. Эту трагическую новость сообщил Союз кинематографистов РФ.
Коллеги не стали раскрывать причину смерти мэтра.
Гордон получил режиссерское образование во ВГИКе. После чего работал в киножурнале "Фитиль", а затем в "Мосфильме". Режиссер снял множество лент, в числе которых "Сегодня увольнения не будет" и "Последняя ночь в раю". Гордон также дублировал картины Андрея Тарковского, которые снимались за границей. Помимо кино артист также любил писать. Он создал, например, книги, в которых вспоминал о Тарковском.
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