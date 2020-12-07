Мэтра не стало на 89-м году жизни

Скончался кинорежиссер и актер Александр Гордон. Эту трагическую новость сообщил Союз кинематографистов РФ.

Коллеги не стали раскрывать причину смерти мэтра.

Гордон получил режиссерское образование во ВГИКе. После чего работал в киножурнале "Фитиль", а затем в "Мосфильме". Режиссер снял множество лент, в числе которых "Сегодня увольнения не будет" и "Последняя ночь в раю". Гордон также дублировал картины Андрея Тарковского, которые снимались за границей. Помимо кино артист также любил писать. Он создал, например, книги, в которых вспоминал о Тарковском.