Участники проекта относились к женщинам неуважительно

Создательница шоу "Женский стендап" Ирина Мягкова поделилась закулисьем КВН. Оказалось, что во времена ее участия мужчины относились к участницам, мягко говоря, неуважительно.

По словам Мягковой, к женщинам тогда относились как к "девочкам для банкета", с которыми можно весело провести время. Сначала юмористка старалась не обращать на это внимания, но один инцидент полностью перевернул представление комика к проекту.

Выяснилось, что на одном из мероприятий участники КВН заказали девушку легкого поведения. Во время банкета Мягкова заметила, что ее коллеги часто куда-то отходят. Потом она узнала, что мужчины вызвали проститутку. Новость о том, что такое позволительно в коллективах КВНа шокировала девятнадцатилетнюю Ирину, которая не могла поверить, что это вообще возможно.

"Я же в доброту верю всегда", – призналась создательница "Женского стендапа" Ирине Шихман в шоу "А поговорить?"

Ранее в СМИ появилась информация о том, что бессменный ведущий и создатель КВН Александр Масляков уходит из программы.