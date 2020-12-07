Известная юмористка выдала неприятную правду о КВН

Известная юмористка выдала неприятную правду о КВН
Ирина Мягкова. Фото: Natalya Loginova/Russian Look/www.globallookpress.com
Участники проекта относились к женщинам неуважительно

Создательница шоу "Женский стендап" Ирина Мягкова поделилась закулисьем КВН. Оказалось, что во времена ее участия мужчины относились к участницам, мягко говоря, неуважительно. 

По словам Мягковой, к женщинам тогда относились как к "девочкам для банкета", с которыми можно весело провести время. Сначала юмористка старалась не обращать на это внимания, но один инцидент полностью перевернул представление комика к проекту. 

Выяснилось, что на одном из мероприятий участники КВН заказали девушку легкого поведения. Во время банкета Мягкова заметила, что ее коллеги часто куда-то отходят. Потом она узнала, что мужчины вызвали проститутку. Новость о том, что такое позволительно в коллективах КВНа шокировала девятнадцатилетнюю Ирину, которая не могла поверить, что это вообще возможно. 

"Я же в доброту верю всегда", – призналась создательница "Женского стендапа" Ирине Шихман в шоу "А поговорить?"

Ранее в СМИ появилась информация о том, что бессменный ведущий и создатель КВН Александр Масляков уходит из программы. 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

Гость
Ответить
В 19лет она не знала, что такое возможно. Жуть.
1
новости партнеров

Ростех назвал истинную причину крушения суперджета в Шереметьево

Страшная трагедия до сих пор будоражит умы россиян

Макрон подстроит свою политику в отношении России под Байдена

Париж не доволен тем, что ряд глобальных вопросов решается без участия Европы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

1247 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей