За свободу был готов отдать жену: Пашаев раскрыл шокирующую правду о "подонке" Ефремове

За свободу был готов отдать жену: Пашаев раскрыл шокирующую правду о "подонке" Ефремове
Эльман Пашаев. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Правозащитник объяснил, почему не уважает актера

Скандал вокруг смертельного ДТП, виновником которого стал Михаил Ефремов, продолжает обрастать новыми подробностями. В этот раз не выдержал экс-адвокат артиста Эльман Пашаев, который раскрыл неприятную правду об актере. 

Оказалось, что после аварии на Садовом кольце Михаил Олегович был готов пойти абсолютно на все, чтобы его не посадили за решетку. Так, правозащитник артиста рассказал, что "подонок" Ефремов был согласен даже продать свою жену. 

"Когда нет для человека святого ничего – это самое страшное. Я никогда не говорил, вынужден буду говорить... Он мне говорил, что даже жену готов отдать, жену, чтобы его не посадили", – признался Пашаев в беседе с каналом "РЕН ТВ". 

По словам юриста, после этого он перестал уважать актера. Если потребуется, свои слова он готов подтвердить на детекторе лжи. Пашаев добавил, что готовил Михаила Олеговича к тюрьме и призывал не бояться. 

По итогу расставание Ефремова и адвоката получилось скандальным. Пашаев подчеркнул, что денег за свои услуги он не брал, поскольку гонорар он должен был получить за определенный результат, которого, судя по всему, достигнуть не удалось. 

Ранее Михаил Ефремов пожаловался на Пашаева, заявив, что правозащитник оказывал на него психологическое давление. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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