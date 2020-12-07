Рената Литвинова заразилась коронавирусом

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Все больше звезд российского шоу-бизнеса заболевают коронавирусом. Сегодня о своей болезни сообщила Рената Литвинова.
На своей странице в "Инстаграм" звезда опубликовала видео, на котором актеры, учителя и врачи обращаются к зрителям с просьбой носить маски и беречь друг друга. Литвинова посетовала, что как только на закончила монтаж ролика, то сразу же узнала о том, что все-таки подхватила COVID-19.
"Теперь боюсь еще больше за всех наших возрастных любимых – за свою маму , за мам и пап своих взрослых друзей, за самых беспомощных", – поделилась Рената с поклонниками.
В комментариях пользователи социальной сети пожелали ей скорейшего выздоровления и выразили надежду, что актриса быстро поправится.
Ранее глава Роспотребназдора Анна Попова выказалась о неутешительной ситуации с коронавирусом в России.
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