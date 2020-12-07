Юморист не поддерживает связь с наследницей

В этом году Евгений Петросян во второй раз стал отцом. Дочь Викторина появилась на свет от первой жены юмориста. Сейчас отношения отца и его наследницы можно назвать непростыми, потому что после развода с Еленой Степаненко девушка встала на сторону экс-супруги комика.

В интервью, которое вышло на ютуб-канале "Эмпатия Манучи", Петросян рассказал, что не общается с дочерью. Более того, юморист подчеркнул, что "не хотел бы их встречи". Выяснилось, что наследница так и не поздравила отца с пополнением в семье.

Также Евгений Ваганович рассказал, что хотел разойтись с Еленой Степаненко мирно и без скандалов, однако артистке захотелось войны.

"Это зрело, конечно. Неужели вы думаете, что нет причины, по которой это произошло? Что это настроенческое решение? Неужели вы позволяете себе думать, что это произошло в один день – мол, Петросян взбрендил", – объяснил юморист.

Евгений Ваганович добавил, что во всей этой скандальной истории ему больше всего жаль их со Степаненко творческий дуэт. Однако убирать бывшую жену из номеров он не намерен, потому что не хочет, чтобы из-за их расставания страдал зритель.

Ранее Елену Степаненко высмеяли за скандал вокруг ребенка Петросяна. Напомним, что артистка заявила, не верит в то, что Татьяна Брухунова родила сына от Евгения Вагановича.