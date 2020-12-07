Шоу о здоровье исчерпало себя

В прессе появились тревожные сообщения. Поговаривают, что скоро передачу Елены Малышевой "Жить здорово" снимут с эфира. Пока все это остается на уровне слухов, но преданные фанаты уже не на шутку встревожены тем, что над их любимицей сгущаются тучи.



Известно, что некоторым телезрителям передача Малышевой кажется странноватой из-за экстравагантных сцен и порой весьма провокационных сценариев. Однако на протяжении многих лет шоу стабильно показывало высокие рейтинги.

Но в последнее время ситуация изменилась. По данным издания "Семь дней", популярность медицинского шоу серьезно снизилась. На этом фоне недоброжелатели сулят передаче скорое закрытие. Малышева в таком случае лишится работы.

Теперь в Сети идет бурное обсуждение – ненавистники программы предвкушают ее скорый крах, а верные поклонники теледоктора с содроганием ждут, что тревожные слухи подтвердятся.

Впрочем, руководство Первого канала никак не комментирует выпады в прессе. А сама Елена Малышева заверяет, что все хорошо, и ее шоу продолжат транслировать на главном телеканале страны.

К слову, Малышева постоянно делится с зрителями полезными лайфхаками. Недавно она дала три рекомендации переболевшим коронавирусом.