"Он сгнил": Джигарханян умер в страшных муках

"Он сгнил": Джигарханян умер в страшных муках
Армен Джигарханян. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Появились подробности о последних днях актера

Евгений Петросян стал новым гостем Ютуб-шоу "Эмпатия Манучи". В разговоре с Вячеславом Манучаровым юморист высказался об Армене Джигарханяне, заявив, что тот сильно мучился перед смертью.

По словам Петросяна, Армен Борисович попросту сгнил в своей постели. У него начали образовываться пролежни, которые никто не лечил. Из-за этого артист испытывал адские боли.

"Он сгнил, лежа в постели. Сгнил! Потому что никто к нему не подходил", – рассказал Евгений Ваганович.

Петросян сообщил, что Джигарханян страдал от сахарного диабета. Для того, чтобы поддерживать нормальную жизнедеятельность организма, необходимо было каждый день вкалывать ему гормоны инсулина. Однако никто из близкого окружения актера не выполнял этого требования.

Слова юмориста сильно отличаются от версии супруги звезды кинокартины "Собака на сене" Татьяны Власовой. В более раннем интервью женщина заявила, что до последнего ухаживала за мужем. Кроме того, к нему на дом периодически приходили врачи и делали все необходимые процедуры – до тех пор, пока не возникла необходимость положить артиста в больницу.

Ранее появилась информация о том, что бывшая жена Джигарханяна, Виталина Цымбалюк-Романовская, рассказала об ужасных условиях жизни с ним. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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Гость
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Ничего он не гнил!!!!Вот рога ему немного мешали.Он еще жениться собирался на Семенович!!!!!!
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