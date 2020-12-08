Вскрикнула от страха: Галкин довел Пугачеву до истерики

Вскрикнула от страха: Галкин довел Пугачеву до истерики
Алла Пугачева и Максим Галкин. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Примадонну шокировал вид ее супруга

Максим Галкин порадовал поклонников очередным домашним видео с женой и детьми. На этот раз артист до ужаса напугал Аллу Пугачеву – поклонники даже запереживали о здоровье певицы.

Разыграть звезд решили их дети – Лиза и Гарри. Сначала наследники подшутили над отцом: на телеведущего из-за угла "вылетело" чучело в черной накидке и с жуткой белой маской. Когда Галкин пришел в себя, двойняшки предложили застать врасплох и Примадонну.

Пугачева более эмоционально отреагировала на шутку детей. Похоже, артистка действительно испугалась: звезда вскрикнула и даже бросила полотенце в мужа. А вот Лиза и Гарри, судя по опубликованному в "Инстаграм" видео были довольны. Дети хохотали и даже упали на пол. Сам пародист подписал забавное видео тоже с юмором:

"Ужасы нашего замка. Пугалкины".

В комментариях пришли в восторг от семейного ролика. Галкина в очередной раз похвалили за то, как он уделяет время наследникам. А вот здоровье Примадонны вызвало беспокойство: некоторые написали, что артистку так пугать не стоит:

"Какие креативные и артистичные дети", "Аллу берегите, что ж делаете, затейники", "Хорошо, что ваза не полетела", "Как весело у вас!"

Ранее звездные родители лишили детей возможности побывать на празднике в честь дня рождения дочери Филиппа Киркорова. Вероятно, причиной стала ссора между Примадонной и поп-королем.

Карина СИРАЗОВА

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