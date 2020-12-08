Восточная красота певицы сразила артиста наповал

Певица Азиза рассказала о своем романе с Александром Абдуловым. В то время артист был женат на Ирине Алферовой, однако это не помешало ему увлечься восточной красавицей.

В эфире программы "Охотницы за чужими мужьями" на НТВ Азиза сообщила, что знакомство с Абдуловым произошло в ресторане Центрального дома работников искусств. Яркая внешность певицы настолько поразила артиста, что он предложил проводить ее до гостиницы.

На следующее утро Александр Гавриилович пришел в гостиницу и настоял на совместном завтраке. С тех пор актер и певица начали видеться чаще. Вскоре их знакомство переросло в бурный роман.

"С Сашей был роман. Красивый, приятный, достойный, но я не знала, чем это все закончится. Потому что я слышала, что у него в семье все не так хорошо, как хотелось бы ему", – вспомнила Азиза.

По словам артистки, Абдулов ласково называл ее "хлопчонок" – от слова "хлопок", передает РИА ФАН.

Мысль о том, что она рушит чужую семью, не давала Азизе покоя. Поэтому певица приняла решение расстаться. Уехав на гастроли, артистка сообщила о своем намерении возлюбленному. Она даже не подозревала, что Абдулов готовился сделать ей предложение.

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