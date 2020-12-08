Добронравов из "Сватов" рискует лишиться работы

Добронравов из "Сватов" рискует лишиться работы
Федор Добронравов. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
На этом месте знаменитый актер проработал более 10 лет

Федор Добронравов уже буквально через две недели может остаться без работы. Речь идет о спектаклях Театра Антона Чехова, в которых звезда "Сватов" играет больше десяти лет.

Причиной послужил коронавирус и вызванные им финансовые трудности. Худрук театра Леонид Трушкин рассказал, что артисты работают себе в убыток, ведь четверть заполняемости зала позволяет выплачивать только аренду, по которой у руководства и так долги. А вот на зарплату денег уже не остается.

Основатель антерпризы подтвердил, что актеры получают действительно больше, чем в других театрах, но дело не в этом. Тот же Добронравов, по его словам, готов работать бесплатно, если это потребуется.

Театр Антона Чехова – первая частная антерприза в России, поэтому ему приходится особенно сложно. Никакой финансовой помощи, в отличие от государственных, театр не получил, хотя руководители так же платят налоги на их содержание, посетовал худрук. В беседе с "Комсомольской правдой" Трушкин добавил: если до 20 декабря он не найдет нужную сумму, то ему придется объявить себя банкротом.

Ранее Добронравов ушел из Театра сатиры. Ходили слухи, что актера не устроила зарплата, однако коллега назвал истинную причину такого решения.

Карина СИРАЗОВА

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АнТРЕприза, надо знать о чем пишешь
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Антреприза, ггоспода теаатраалы!
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