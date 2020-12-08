На этом месте знаменитый актер проработал более 10 лет

Федор Добронравов уже буквально через две недели может остаться без работы. Речь идет о спектаклях Театра Антона Чехова, в которых звезда "Сватов" играет больше десяти лет.

Причиной послужил коронавирус и вызванные им финансовые трудности. Худрук театра Леонид Трушкин рассказал, что артисты работают себе в убыток, ведь четверть заполняемости зала позволяет выплачивать только аренду, по которой у руководства и так долги. А вот на зарплату денег уже не остается.

Основатель антерпризы подтвердил, что актеры получают действительно больше, чем в других театрах, но дело не в этом. Тот же Добронравов, по его словам, готов работать бесплатно, если это потребуется.

Театр Антона Чехова – первая частная антерприза в России, поэтому ему приходится особенно сложно. Никакой финансовой помощи, в отличие от государственных, театр не получил, хотя руководители так же платят налоги на их содержание, посетовал худрук. В беседе с "Комсомольской правдой" Трушкин добавил: если до 20 декабря он не найдет нужную сумму, то ему придется объявить себя банкротом.

Ранее Добронравов ушел из Театра сатиры. Ходили слухи, что актера не устроила зарплата, однако коллега назвал истинную причину такого решения.