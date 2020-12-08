Вредная привычка была с артистом с самого детства

У Юрия Шатунова из-за многолетнего пристрастия к никотину слабые легкие, поэтому если экс-солист "Ласкового мая" заразится коронавирусом, исход может быть плачевным. Своими опасениями поделился продюсер группы Андрей Разин.

Музыкант поведал, что страдавший от рака легкого Александр Прико, который скончался в сентябре, курил с девяти лет. Напомним, что о страшном заболевании знаменитости стало известно, когда его забрали в больницу с коронавирусом. Шатунов же, по словам Разина, до сих пор страдает от вредной привычки, причем еще раньше – с шести лет, поэтому находится в группе риска.

"Если он, не дай бог, подхватит коронавирус, то, сто процентов, будет аналогичное протекание болезни, – рассказал Разин "Собеседнику". – Там от легких, я думаю, вообще ничего не осталось".

К счастью, Юрий Шатунов здоров. Недавно певец выпустил свой новый клип – его поклонники ждали больше двух лет. А вот от смертельной инфекции звезда 1990-х планирует сделать прививку, поведал Шатунов "Комсомольской правде".

Сейчас Разин и Шатунов не общаются. Продюсер выиграл суд у своего бывшего подопечного – музыкант больше не имеет право исполнять хиты "Ласкового мая".