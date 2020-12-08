Орбакайте лишили возможности видеться с детьми

Орбакайте лишили возможности видеться с детьми
Кристина Орбакайте. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Певица призналась, что очень тосковала по наследникам

Кристина Орбакайте несколько месяцев не могла встретиться со своими сыновьями – Никитой Пресняковым и Дени Байсаровым. На фестивале "Песня года" певица призналась, что очень скучала по наследникам во время карантина.

Орбакайте рассказала, что она осталась в узком семейном кругу – с мужем Михаилом Земцовым и дочерью Клавдией.

"А сыновья в это время были разбросаны по миру – мы с ними долгое время не могли встретиться", – пожаловалась артистка.

Причина долгой разлуки крылась в пандемии COVID-19. Так, во время самоизоляции Дени находился в Лондоне.

За этот год Кристина переосмыслила многое и поняла, что на первом месте всегда стоят родные, а только потом – работа. Карантин сильно сблизил членов звездной семьи, пишет издание "Дни.ру".

"Мы и так были достаточно поддерживающей друг друга семьей, а сейчас особенно много появилось много общих тем, интересов, разговоров", – отметила Орбакайте.

Певица понадеялась, что на Новый год удастся собраться всей дружной семьей. Если раньше певица спешила на гастроли, то сейчас решила встретить праздник дома.

Ранее стало известно о том, что фото Орбакайте без штанов смутило россиян. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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