"Мы просто рыдали": сын довел Подольскую и Преснякова до трясучки

"Мы просто рыдали": сын довел Подольскую и Преснякова до трясучки
Владимир Пресняков и Наталья Подольская. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Наследник пары впервые выступил на сцене

На своей инстаграм-странице Наталья Подольская поделилась особой гордостью – их с Владимиром Пресняковым сын Артемий впервые вышел на сцену. Наследник звездной пары принял участие в отчетном концерте балета "Тодес".

Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку в Москве, Наталья и Владимир не смогли пропустить выступления сына. В итоге оба остались под большим впечатлением.

"Мы вместе с [Владимиром Пресняковым] просто рыдали от эмоций. Оба. И он, и я! Нас трясло, слезы текли!" – поделилась Подольская.

Она призналась, что ранее никогда не испытывала настолько сильных эмоций.

"Я никогда не забуду этот момент", – заявила Наталья.

Подписчики Подольской отметили – это вполне закономерно, что у таких талантливых родителей вырос не менее талантливый сын.

Напомним, Артемий появился на свет в 2015-м году. Мальчик стал первым для Натальи ребенком. Что касается Владимира, то у него уже был сын Никита от Кристины Орбакайте. В этом году у пары родился второй общий ребенок – сын Иван.

Ранее Подольская призналась, что боится выйти на публику после родов. Певица предположила, что она "разучилась" выступать. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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