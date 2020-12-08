Наследник пары впервые выступил на сцене

На своей инстаграм-странице Наталья Подольская поделилась особой гордостью – их с Владимиром Пресняковым сын Артемий впервые вышел на сцену. Наследник звездной пары принял участие в отчетном концерте балета "Тодес".

Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку в Москве, Наталья и Владимир не смогли пропустить выступления сына. В итоге оба остались под большим впечатлением.

"Мы вместе с [Владимиром Пресняковым] просто рыдали от эмоций. Оба. И он, и я! Нас трясло, слезы текли!" – поделилась Подольская.

Она призналась, что ранее никогда не испытывала настолько сильных эмоций.

"Я никогда не забуду этот момент", – заявила Наталья.

Подписчики Подольской отметили – это вполне закономерно, что у таких талантливых родителей вырос не менее талантливый сын.

Напомним, Артемий появился на свет в 2015-м году. Мальчик стал первым для Натальи ребенком. Что касается Владимира, то у него уже был сын Никита от Кристины Орбакайте. В этом году у пары родился второй общий ребенок – сын Иван.

Ранее Подольская призналась, что боится выйти на публику после родов. Певица предположила, что она "разучилась" выступать.